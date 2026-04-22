Новый депутат принес присягу в парламенте

Новый депутат Мирлан Жээнчороев принес присягу в парламенте.

Несколько дней назад ЦИК зарегистрировала Мирлана Жеенчороева депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному округу №21.

Читайте по теме ЦИК отменила регистрацию в депутаты ЖК Чингиза Айдарбекова

Напомним, что ранее избранный по этому округу депутат Кубанычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия.

Следующим кандидатом должен был стать Чингиз Айдарбеков. ЦИК не давал долгое время ему мандат, ссылаясь на проверку со стороны МВД. Было возбуждено уголовное дело в отношении Чингиза Айдарбекова. Позднее он заявил о добровольном отказе от мандата.