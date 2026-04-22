Власть

В ЖК предлагают довести игру кок-бору до международных стандартов

Депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша поднял вопрос о необходимости реформирования игры кок-бору.

По его словам, данный национальный вид спорта сегодня необходимо привести в соответствие с современными требованиями, упорядочить правила игры.

«Как вы видите, в ходе проведения игр возникают вопросы, связанные с безопасностью игроков, лошадей, зрителей, соблюдением порядка и организацией соревнований, что требует системного регулирования и усиления ответственности профильных структур, включая Федерацию кок-бору», — отметил Улукбек Карыбек уулу.

Он предложил разработать нормы, соответствующие международным спортивным стандартам, а также поручить профильному комитету рассмотреть данный вопрос и подготовить соответствующие предложения.

«Наша цель заключается в том, чтобы развивать кок-бору как цивилизованный, безопасный и соответствующий международным стандартам вид спорта. Пришло время его модернизировать, чтобы игру воспринимали не как дикость, а как современный вид спорта», — добавил нардеп.
