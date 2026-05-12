Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить участка многодетную семью

В Бишкеке все чаще возникают судебные споры вокруг частной собственности, которой люди владеют десятилетиями. Схема повторяется практически идентично — жителям приходят иски о якобы незаконной приватизации земельных участков и недвижимости. В итоге начинаются длительные судебные тяжбы.

Ранее аналогичная ситуация произошла с жильцами дома на улице Киевской, 218, где сразу 15 семей оказались втянуты в разбирательства. Теперь с похожей историей столкнулись жители бывшего Учхоза, ныне села Садовое Свердловского района столицы. Виктория утверждает, что мэрия через суд пытается лишить ее земли, на которой ее семья живет несколько поколений.

Красная книга вне закона «В мае 2025 года ко мне пришли люди, представились работниками прокуратуры и попросили предъявить документы на дом, чтобы сфотографировать», — рассказывает девушка.

Она отказалась предоставлять что-либо и сказала, что все копии есть в Госрегистре. Представители прокуратуры хоть и показали удостоверение, но сделали это достаточно быстро и даже имени прочитать Виктория толком не смогла.

«Нас не раз предупреждали, что мошенники ходят по домам, представляются работниками госорганов и просят различные документы. Поэтому, естественно, я им не поверила», — делится девушка.

Полгода никто не беспокоил семью, пока в конце ноября Виктория не получила иск в суд как третье лицо — ее Красную книгу хотят признать недействительной.

«Там, наверное, половину Земельного кодекса переписали. У меня якобы и водные ресурсы, и пахотные земли, и лесные угодья. Все сразу», — говорит жительница.

Она утверждает, что собрала все необходимые документы, включая решение суда о приватизации, постановления и заключения службы водных ресурсов.

Иск подали и на соседей тоже

По словам девушки, все проблемы на участке начались после присоединения территории села к Бишкеку. Сейчас, утверждает она, прокуратура и Управление по контролю за землепользованием мэрии оспаривают законность выданных жителям Красных книг. Это коснулось, как оказалось, не только ее, но и соседей.

«Этот дом получила еще моя прабабушка. Она работала бухгалтером в колхозе, была труженицей тыла. Мой прадед погиб на войне. Сейчас мои дети — пятое поколение, которое живет здесь», — рассказала Виктория.

Фото жительницы села Садовое. Зеленым контуром отмечен участок, на котором стоит дом Виктории

Речь о барачном доме и участке площадью 12 соток. Всего на общей территории около 1,2 гектара расположены примерно 15 домов, где семьи проживают десятилетиями.

«Мне выдали документы, что участок находится по всем нормам СанПИН. Наш контур относится к землям населенного пункта и не имеет отношения ни к пастбищам, ни к пахотным землям», — заявила Виктория.

Дом не тронем, нужен участок Несмотря на это, суд первой инстанции она проиграла. По словам женщины, всего прошло восемь судебных заседаний.

«Суд был очень предвзятым. Ни одно наше доказательство не приняли во внимание. Я была уверена на 98 процентов, что мы выиграем, потому что у нас была сильная защита», — рассказала она.

Семья подала апелляцию. Виктория утверждает, что аналогичные иски поданы и против других жителей района. И что самое интересное — их подали ко всем отдельно. Подобный случай, напомним, произошел с жителями дома на улице Киевской в центре Бишкека. Там 15 семей стали участниками судебного процесса по поводу незаконной приватизации. Иски прокуратура также подавала к каждому отдельно.

По словам женщины, власти уверяют, что сам дом трогать не будут, но участок намерены изъять полностью.

«У некоторых соседей уже забрали половину участков. Более того, землю успели продать людям, которые построились, а теперь и у них начинают отбирать», — говорит Виктория.

«Мне говорят: «Дом никто не тронет». Но как я буду попадать в свой дом, если землю вокруг заберут?» — задается вопросом жительница.

Виктория продолжает судиться с мэрией и намерена добиваться пересмотра решения. Вместе с ней в доме проживают трое несовершеннолетних детей.

Правовой беспредел или возвращение госсобственности? История жителей бывшего Учхоза — далеко не единичный случай. На фоне активной застройки Бишкека все чаще возникают споры вокруг земель, которыми семьи владели десятилетиями и на которые имеют правоустанавливающие документы. Люди недоумевают, почему спустя годы государство начинает оспаривать приватизацию, ранее признанную законной самими госорганами.

Схема, по словам горожан, повторяется: отдельные иски к каждому собственнику, многолетние судебные процессы и попытки признать недействительными Красные книги.

На этом фоне у жителей возникает закономерный вопрос — идет ли речь о наведении порядка в земельной сфере или о борьбе за привлекательные участки под будущую застройку?

Пока семьи, прожившие на этой земле, продолжают отстаивать свое право на дом и участок в судах. Но смогут ли они одолеть схему, которую так хитро запустили в Бишкеке?