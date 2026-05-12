Драка, туалет под окнами и мусор. В Бишкеке нашли героев вирусного видео

Сотрудники Муниципальной инспекции мэрии Бишкека установили личности молодых людей, попавших на видео, опубликованное в интернете.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел по адресу улица Орозбекова, 132. По данным инспекции, трое молодых людей нарушили общественный порядок. Один из них справил нужду в неположенном месте, между двумя другими произошел конфликт. После этого компания оставила мусор и скрылась.

После проверки нарушителей вызвали в муниципальную инспекцию, где в отношении них составили административные протоколы.

Начальник инспекции Мирлан Талайбеков лично ознакомился с материалами и провел с молодыми людьми разъяснительную беседу о соблюдении санитарных норм и общественного порядка.

Нарушители признали вину, согласились с протоколами и пообещали больше не допускать подобных случаев.