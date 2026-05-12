В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о системе сертификации средств защиты информации. Документ направлен на усиление кибербезопасности и повышение устойчивости цифровой инфраструктуры страны.

Согласно постановлению, в Кыргызстане создадут единую систему сертификации средств защиты информации, а также межведомственную комиссию, которая будет координировать эту работу.

Комиссии поручено в течение трех месяцев подготовить комплексную дорожную карту по развитию национальной системы сертификации на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

В документе предусмотрены создание государственной испытательной лаборатории, внедрение современных методов тестирования и оценки безопасности, цифровизация процессов подачи заявок и выдачи сертификатов, а также подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.

Особое внимание планируется уделить защите государственных информационных систем, персональных данных, банковской и платежной инфраструктуры, объектов обороны и национальной безопасности, а также телекоммуникационных сетей и дата-центров.

Кроме того, власти намерены стимулировать отечественных разработчиков средств защиты информации и снижать зависимость от иностранных технологий в критически важных сферах.

Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров Кыргызской Республики поручено подготовить предложения по созданию государственной испытательной лаборатории.

Постановление вступит в силу через 15 дней.