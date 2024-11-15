Партия «Социал-демократы» намерена обжаловать решение ТИК о снятии с выборов

Политическая партия «Социал-демократы» намерена подать жалобу в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Об этом на своей странице в Facebook заявил член партии Кадыр Атамбаев.

По его словам, у партии есть полное право в течение трех дней после принятия спорного решения подать жалобу.

«Мы намерены реализовать это право 17 ноября — мы готовим жалобу. Об этом мы официально уведомляем Центризбирком. Важно подчеркнуть: до тех пор, пока ЦИК не примет окончательное решение в соответствии с законом, графа нашей партии «Социал-демократы» должна оставаться в избирательном бюллетене. У избирательной комиссии нет законных оснований исключать нашу партию из бюллетеня до рассмотрения нашей жалобы и вынесения соответствующего решения», — отметил Кадыр Атамбаев.

Он считает, что, согласно законодательству, до решения ЦИК избирательный бюллетень должен содержать название партии, за которую сохраняется возможность проголосовать.

В свою очередь член ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил 24.kg, что партия имеет полное право подать жалобу. «Мы рассмотрим их заявления в законном порядке», — сказал он.

Напомним, ранее Кадыр Атамбаев заявил , что партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш. Однако пресс-секретарь Центризбиркома Ергали Аманбаев сообщил , что в ЦИК не поступало решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации партии.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года. 13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В милиции рассказали 24.kg , что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.