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Власть

Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение людей. А кабмину можно?

Прежде чем выступать с трибуны парламента, необходимо уточнять информацию. С рекомендациями сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров обратился к депутатам.

По его словам, нардепы не должны вводить людей в заблуждение, публично распространяя недостоверные данные.

«Я говорю про депутата Аккулиева, который взбудоражил всех, заявив, что из страны вывезли 17 фур золоторудного концентрата. Руду вывозят не первый год, а уже 20 лет и в рамках закона. Сегодня поступают налоги на сумму 3,5-4 миллиарда сомов. Сейчас мы думаем, как еще улучшить экономику. Я тоже был депутатом, но не вводил в заблуждение», — сказал глава государства.

Отметим, о вывозе 17 фур золоторудного концентрата сообщил депутат Аккулу Бердибаев, а не Аккулиев, как утверждает Садыр Жапаров.

Новость о вывозе груза с золоторудным концентратом вызвала широкую общественную реакцию, потому что в 2020 году на КПП «Иркештам» эти фуры были задержаны, а ГСБЭП тогда начала проверку. Но, несмотря на это, китайская компания «Кайди» смогла вывезти груз.

21 сентября комитетом по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию по предложению депутата Аккулу Бердибаева было принято решение создать межведомственную комиссию по проверке деятельности компании «Кайди» и запасов руды на месторождении Алтын Казык в Чон-Алайском районе.

Президент почему-то не стал приводить в качестве примера чиновников, которые тоже вводят в заблуждение граждан страны. Например, министр энергетики Доскул Бекмурзаев, который сообщил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Оказалось, это неправда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210300/
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