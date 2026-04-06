В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Арген Жамаев.

По его словам, наиболее популярны для приобретения мерные слитки весом от 1 до 50 граммов.

Он отметил, что золото рассматривается как полноценный финансовый актив. Мерные золотые слитки реализуются через два фирменных магазина «Кыргызалтын».

Арген Жамаев также проинформировал о том, что Кыргызская фондовая биржа, ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали соглашение, предусматривающее возможность свободной купли-продажи драгоценных металлов с использованием автоматизированной торговой системы биржи.

Развитие цифровых платформ позволит упростить процесс покупки и продажи золота и сделать его доступным онлайн, отметил он.

По словам главы компании, иностранцы также могут приобретать золото. При наличии сертификатов на каждый слиток, вывоз разрешен.