Экономика

В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки

В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Арген Жамаев.

Заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Арген Жамаев

По его словам, наиболее популярны для приобретения мерные слитки весом от 1 до 50 граммов.  

Он отметил, что золото рассматривается как полноценный финансовый актив. Мерные золотые слитки реализуются через два фирменных магазина «Кыргызалтын».

Арген Жамаев также проинформировал о том, что Кыргызская фондовая биржа, ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали соглашение, предусматривающее возможность свободной купли-продажи драгоценных металлов с использованием автоматизированной торговой системы биржи.

Развитие цифровых платформ позволит упростить процесс покупки и продажи золота и сделать его доступным онлайн, отметил он.

По словам главы компании, иностранцы также могут приобретать золото. При наличии сертификатов на каждый слиток, вывоз разрешен.
