Прогноз мировых цен на золото повышен из-за геополитической напряженности

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь на фоне растущего спроса со стороны энергетического сектора, а также на золото из-за масштабных закупок драгоценного металла центральными банками для диверсификации резервов. Об этом говорится в отчете аналитиков.

В 2026 году цена на золото прогнозируется на уровне $4,5 тысячи за тройскую унцию (ранее — $3,4 тысячи), в 2027-м — $3,8 тысячи за тройскую унцию (ранее — $2,5 тысячи), в 2028 году — $3,3 тысячи за тройскую унцию (ранее — $2 тысячи).

«Более высокие прогнозы по золоту на весь период отражают значительно более высокие рыночные цены, поскольку центральные банки покупают значительные объемы для диверсификации резервов, а институциональные и розничные инвесторы увеличивают свои вложения в драгметалл. Эти позиции будут колебаться, но макроэкономические факторы — геополитическая напряженность, снижение процентных ставок и опасения по поводу долгосрочных инфляционных последствий фрагментации мировой торговли — вряд ли ослабнут в ближайшей перспективе», — говорится в обзоре.

Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь. В этом году они прогнозируются на уровне $11,5 тысячи за тонну (ранее — $9,5 тысячи).

Прогноз стоимости меди на 2027-й вырос до $11 тысяч за тонну (ранее — $8,5 тысячи), на 2028 год агентство ждет цену на медь на уровне $10 тысяч за тонну.

Аналитики отмечают, что стоимость меди остается высокой в середине цикла из-за снижения содержания руды на действующих рудниках, задержек новых проектов ввиду сложных разрешений и устойчивого спроса.

Кроме того, агентство повысило прогноз по ценам на алюминий на 2026-2028 годы. В 2026-м прогноз вырос до $2,9 тысячи за тонну (ранее — $2,5 тысячи), в 2027 году — $2,7 тысячи за тонну (ранее — $2,5 тысячи), в 2028-м — $2,6 тысячи за тонну (ранее — $2,5 тысячи).

Эксперты пояснили: повышенные прогнозы по цинку на 2026-2028 годы связаны с ожидаемым спадом добычи на рудниках в 2026-м при стабильном потреблении, что создаст дефицит на рынке.

В 2027-2028 годах производство восстановится, но устойчивый спрос обеспечит умеренный рост цен, подчеркивают в Fitch.
