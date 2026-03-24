12:40
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

Ювелирам дадут золото дешевле — кабмин утвердил новый порядок продаж

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок продажи драгоценных металлов отечественным производителям ювелирных изделий.

Согласно постановлению, продажа будет с дисконтом в 2 процента от фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Документ направлен на поддержку местных производителей и развитие ювелирной отрасли.

Министерству финансов поручили обеспечить выделение необходимых средств для реализации механизма.

Кроме того, закупочные пункты и ломбарды получили право реализовывать уполномоченному органу ювелирные изделия, лом и отходы драгоценных металлов и камней.

Документ вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367171/
просмотров: 279
Версия для печати
24 марта, вторник
12:36
В Чуйской области после капремонта откроется областной роддом на 100 коек В Чуйской области после капремонта откроется областной...
12:23
С 1 апреля в Кыргызстане отменят ограничения на электроэнергию
12:22
Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву: за что и почему
12:17
Вода на исходе, климат угрожает будущему Центральной Азии
12:12
Мэрия Бишкека продолжает демонтаж незаконных павильонов