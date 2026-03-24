Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок продажи драгоценных металлов отечественным производителям ювелирных изделий.

Согласно постановлению, продажа будет с дисконтом в 2 процента от фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Документ направлен на поддержку местных производителей и развитие ювелирной отрасли.

Министерству финансов поручили обеспечить выделение необходимых средств для реализации механизма.

Кроме того, закупочные пункты и ломбарды получили право реализовывать уполномоченному органу ювелирные изделия, лом и отходы драгоценных металлов и камней.

Документ вступит в силу через 10 дней.