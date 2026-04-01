Золото упало в цене. Сколько заработали и потеряли владельцы мерных слитков

С началом эскалации конфликта на Ближнем Востоке котировки золота ушли вниз. В марте его стоимость падала до $4,1 тысячи. Однако тренд на снижение оказался краткосрочным, и золото стремительно отыграло потери, вернувшись к отметке в $4,4 тысячи. Такие резкие амплитуды подчеркивают высокую нервозность инвесторов и нестабильность сегодняшний ситуации.

Что сейчас негативно влияет на золото

На его стоимость сейчас давит сложный комплекс макроэкономических факторов. Основной — растущие цены на углеводороды, которые неизбежно разгоняют глобальные инфляционные ожидания.

Параллельно с этим Федеральная резервная система США решила сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Это означает, что доходность надежных долларовых инструментов растет. В результате доллар перетягивает на себя капиталы инвесторов, создавая мощную конкуренцию золоту на мировых биржах.

Как изменилась стоимость слитков в марте

Тем не менее для долгосрочных инвесторов драгметалл остается ключевым инструментом защиты накоплений. В Кыргызстане такую возможность дают мерные слитки Национального банка.

Редакция 24.kg изучила данные НБ КР, чтобы понять, как изменилась стоимость золота за первый месяц весны и какую реальную прибыль получили владельцы слитков с начала года.

Март 2026 года стал месяцем экстремальной волатильности. Если в первой половине месяца цены летели вверх, достигнув пика 3 марта, то к 31 марта рынок вернулся к значениям начала года.

В итоге 31 марта стал днем месячного минимума для большинства позиций. Потери по каждому слитку варьируются от 5,66 до 9,97 процента. Доходность слитков с начала 2026 года

Мы ведем отсчет с 12 января 2026 года — первого рабочего дня после новогодних каникул. Несмотря на мартовский спад, золото с начала года все еще показывает положительную динамику в сомовом эквиваленте для тех, кто купил его в январе.

По большинству позиций инвесторы еще в прибыли, и только самые крупные слитки показали убыточность. Самыми прибыльными стали 10-граммовые слитки — 0,59 процента с начала 2026 года.

Заметно в убыток ушли слитки весом 100 граммов.

Отрицательная доходность по ним объясняется тем, что цена обратного выкупа на 31 марта упала ниже цены продажи в январе из-за резкой коррекции мировых цен. Еженедельная стоимость унции золота

Мы также посмотрели, как менялась еженедельно с начала 2026 года стоимость унции золота. Тройскую унцию мы взяли, исходя из того, что по ней определяют цену на мировых рынках. На 31 марта она практически сравнялась с ценой на начало января.

Маржа по слиткам НБ КР

Мы проанализировали и разницу между ценами покупки и продажи (маржу) на мерные слитки Нацбанка Кыргызстана.

Маржа — это «входной билет» в инвестицию. Чем ниже ее процент, тем быстрее вы выйдете в плюс при росте цены. Данные рассчитаны на 31 марта 2026 года.

Данные на 31.03.2026:

Самая низкая маржа: слиток 31,1035 грамма (тройская унция) — 1,5 процента. Это делает его самым эффективным инструментом для инвестиций.

Самая высокая маржа: слиток 10 граммов — 6,83 процента.

Как выйти в плюс на 10 процентов?

Мы также посчитали, какой должна быть цена, чтобы вы получили, например, чистую прибыль в 10 процентов по конкретному слитку. Иными словами, цена обратного выкупа НБ КР конкретного слитка должна минимум на 10 процентов превышать ту, за сколько вы купили золото.

Ниже приведен расчет «целевой цены» для каждого слитка, если бы вы приобрели их по курсу на 31 марта 2026 года.

В 2025 году инвесторы ждали такой доходности в среднем от 140 до 180 дней. В начале 2026 года этот путь пройден рекордно быстро — за 52 дня (к пику 3 марта).

Если вы покупаете золото сегодня, ориентируйтесь на сентябрь — октябрь 2026 года как на точку фиксации прибыли. Если же геополитическая напряженность усилится или мировые Центробанки (включая ФРС США) начнут агрессивно снижать ставки, этот срок может сократиться до 2–3 месяцев.

Тройская унция (31,1035 грамма) на данный момент фаворит. Для этого слитка нужен самый скромный рост рынка, так как у него минимальная маржа. Чтобы вы заработали 10 процентов, цене обратного выкупа достаточно вырасти на 11,65 процента.

Какие прогнозы по цене на золото

Золото — это игра в долгую. Резкое падение в конце марта может напугать новичков, но для опытных игроков это классический момент для дозакупки. На фоне того, что НБ КР продолжает активно поддерживать золотовалютные резервы, фундаментальных причин для долгосрочного обвала цен нет.

Важное правило: Никогда не вкладывайте в золото деньги, которые могут понадобиться вам через месяц. Золото не любит суеты и вознаграждает тех, кто умеет ждать хотя бы один полноценный деловой сезон. Кроме того, эксперты рекомендуют держать в золоте не более 10-15 процентов своих запасов.

Аналитики сходятся во мнении: в краткосрочной перспективе рынок продолжит штормить. Повышенная волатильность и риск новых глубоких просадок сохранят актуальность в ближайшие месяцы.

Однако если смотреть на перспективу до конца 2026 года, они ожидают подъема золота до $5,2- 5,5 тысячи за тройскую унцию. Глобальная экономическая неопределенность в долгосрочной перспективе неизбежно поддержит стоимость драгоценных металлов, считают эксперты.