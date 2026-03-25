Общество

ГНС внедряет систему мониторинга в золотодобывающей отрасли Кыргызстана

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел рабочую встречу с руководством швейцарской технологической компании SICPA SA, специализирующейся на разработке защитных решений и систем прослеживаемости товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече приняли участие председатель совета директоров и генеральный директор SICPA SA Филипп Амон, директор по стратегическому развитию фирмы Жан-Филипп Годен, другие представители компании, а также руководители соответствующих структурных подразделений ГНС.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества по системе прослеживаемости добычи золота и сопутствующих полезных ископаемых, адаптированной к условиям Кыргызской Республики. Ее внедрение позволит упорядочить деятельность ремесленных рудников, усовершенствовать процедуры отбора проб, обеспечить контроль цепочки поставок руды и золота, а также предотвратить незаконный оборот золота и золотого лома.

Генеральный директор SICPA SA Филипп Амон отметил, что компания приветствует проведение встречи и поддерживает решение ГНС о внедрении системы мониторинга в золотодобывающей отрасли.

Он добавил, что успешная реализация проекта создаст основу для дальнейших совместных инициатив и позволит расширить сотрудничество, включая внедрение аналогичных решений в отношении других видов полезных ископаемых.
