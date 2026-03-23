Экономика

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тысяч 200 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тысяч 200 за тройскую унцию впервые с 9 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

По сведениям на 12.28 по бишкекскому времени, стоимость золота снижалась на 7,22 процента — до $4 тысяч 244,4 за тройскую унцию. К 12.34 фьючерс ускорил снижение и находился на уровне $4 тысяч 231,4 за унцию (7,51 процента).

Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026-го находился на отметке $62,11 за тройскую унцию (10,84 процента).

В январе стоимость золота на бирже достигала нового исторического максимума, превысив $5,4 тысячи за тройскую унцию.

