Покупать драгоценные металлы в рассрочку смогут ювелиры Кыргызстана

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление «Об утверждении порядка реализации драгоценных металлов отечественным производителям ювелирных изделий».

Согласно новому документу, отпускная цена для местных ювелирных компаний будет привязана к международному ориентиру — фиксингу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), но с применением скидки 2 процента.

Решение принято во исполнение Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Указа президента «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики» от 5 декабря 2025 года.

Кроме предоставления сырья по ценам ниже мировых, утвержденный порядок предусматривает возможность рассрочки за приобретенные драгметаллы до 180 дней.

Купленное по льготной цене золото запрещено перепродавать, только использовать исключительно для внутреннего производства. Новый регламент упорядочивает работу вторичного рынка: ломбарды и пункты скупки могут официально продавать государству ювелирные изделия, драгоценные камни и лом.

Такая мера позволит госорганам аккумулировать необходимые объемы сырья для последующего распределения между отечественными предприятиями. Контроль за процессом реализации возложен на уполномоченный госорган, регулирующий рынок драгметаллов.