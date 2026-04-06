Торговля золотом на фондовой бирже: какие требования LBMA нужно выполнять

Как сообщалось ранее, ОАО «Кыргызалтын», Кыргызская фондовая биржа и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали трехстороннее соглашение о запуске цифровой торговли мерными золотыми слитками.

Стало известно, что ОАО «Кыргызалтын» будет выступать поставщиком и маркетмейкером по операциям с драгоценным металлом.

Официальный представитель ОАО Уланбек Кудайбергенов отметил, что золото «Кыргызалтына» соответствует международному стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).

Согласно мировой практике, LBMA выдвигает ряд требований для торговых операций с золотом:

соответствие слитков установленным параметрам по пробе, весу, форме и внешнему виду;

полноценная маркировка и прослеживаемость металла, обеспечивающие прозрачность операций;

стабильность производства, подтверждающая способность поставщика обеспечивать международный уровень качества;

соблюдение экологических и социальных стандартов.

В компании подчеркнули, что все эти требования соблюдаются. А соответствие стандарту LBMA обеспечивает признание на международных рынках, включая Лондон и Швейцарию, где традиционно предъявляются высокие требования к происхождению и качеству металла.

По словам Уланбека Кудайбергенова, золото Кыргызстана котируется на площадках Лондона, Нью-Йорка (COMEX) и Сингапура.