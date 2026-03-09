11:46
Депутат предлагает позволить инвесторам переработку отходов золотодобычи

Депутат предлагает позволить инвесторам переработку отходов золотодобычи. Об этом Алтынбек Кылычбаев сообщил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

По его словам, к нему обратилась компания «Азия голд сервис», которая хочет поставить в стране завод по переработке отходов золотодобычи.

«Кыргызстан сегодня не умеет производить переработку. А компания готова завезти оборудование и научить наших специалистов технологии переработки. Это было бы очень полезно для нашей страны. Тем более, что оборудование не такое уж и дорогое. Сегодня имеется более 100 тонн залежей таких отходов. Инвесторы готовы вкладывать деньги, думаю необходимо поддержать такие инициативы», — считает Алтынбек Кылычбаев.

Глава Кыргызской геологической службы в ранге заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов отметил, что у каждой золотоизвлекающей фабрики есть свои технологии по разработке отходов от добычи золота.

«Инвесторы должны обращаться к нам, чтобы мы могли обсудить производственные моменты», — добавил он.
