Не олигарх я. Акылбек Жапаров рассказал, кто в его семье занимается бизнесом

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Нардеп Акылбек Кемелов спросил у Акылбека Жапарова, не является ли сам чиновник олигархом, против которых тот намерен выступать.

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«Я не олигарх. Бизнесом не занимаюсь. Бизнесом владеет моя жена. Она не участвовала ни в одном государственном тендере, заказе. Привозила конфеты и продавала. После увеличения потока контрабанды оставила этот бизнес. Сейчас выращивает яблоки. В течение 10 лет супруга выплатила более 10 миллионов сомов налогов», — рассказал он.

И. о. главы кабмина пояснил, что имел в виду, говоря про богатых и олигархов. «Я говорил об олигархах, которые захватили весь бизнес, не платят налоги и вывезли деньги за рубеж. Богатые должны создавать рабочие места и платить налоги. Согласно предлагаемой Садыром Жапаровым политике, бедных должно быть меньше, среднего класса больше. А государство должно поддерживать малоимующих», — ответил он.

Акылбек Жапаров добавил, что у него достаточно воли, поэтому в свои 58 лет он находится в большой политике.

Отметим, ранее он заявил, что в Кыргызстане не должно быть олигархов.

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Ранее Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщала о неуплате налогов «Кантской МИС», речь шла и об акционерах компании. Указывались жена Акылбека Жапарова Анара и мальтийская офшорная компания Eurasia Capital Limited. По данным Госфиннадзора на 10 марта 2021 года, компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3 процента акций МИС. При этом в базе данных Минюста такой фирмы нет. Но ее название значится в базе данных офшоров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Жена Акылбека Жапарова Анара также владеет ОсОО «Тридас», которое занимается поставкой кондитерских изделий в Кыргызстан. Данные были опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции.