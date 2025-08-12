ГНС разрабатывает автоматизированную систему управления налоговыми рисками

Государственная налоговая служба КР разрабатывает автоматизированную систему управления налоговыми рисками. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов.
Отмечается, что система будет анализировать данные налогоплательщиков из различных источников — отчетности, контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур, отчетов по НДС и сопроводительных накладных — и выявлять тех, кто входит в группу риска.
К группе риска будут относиться налогоплательщики, которые:
- несвоевременно сдают налоговую отчетность;
- допускают арифметические ошибки в отчетах;
- часто представляют уточненные декларации;
- имеют расхождения между предоставленными данными и сведениями, имеющимися в ГНС.
«В личном кабинете налогоплательщика будут выводиться уведомления о выявленных расхождениях. Это позволит бухгалтерам самостоятельно проверять и корректировать данные, устраняя арифметические ошибки без необходимости проведения проверки», — сказал Азат Алманбетов.
Он подчеркнул, что с запуском системы добросовестный бизнес не будет подпадать под налоговые проверки.