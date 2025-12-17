10:16
Экономика

«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане

Фридом банк Казахстан создаст «дочку» в Кыргызстане, которая впоследствии станет банком. Об этом сообщает Forbes Kazakhstan.

Forbes Kazakhstan
Фото Forbes Kazakhstan. Тимур Турлов - основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp

Банк будет действовать в форме закрытого акционерного общества с названием Freedom Bank KG. Уставный капитал составит 1 миллиард сомов, который сформируют из 1 миллиона простых акций номиналом 1 тысяча сомов каждая. Казахстанский банк будет владеть 100 процентами в уставном капитале «дочки».

В Кыргызстане у «Фридом банк Казахстана» уже есть бизнес: «дочки» холдинга предоставляют брокерские (Freedom Broker) и платежные услуги (Freedom Pay Kyrgyzstan), продают билеты (Ticketon Events KG).

Основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. — Тимур Турлов. За последние два года список стран, в которых компания имеет бизнес-интересы, пополнился несколькими локациями: Турция, Грузия, Таджикистан, Эстония.

Тимуру Турлову принадлежит примерно 70 процентов Freedom Holding Corp.. Бизнесмен — № 2 в рейтинге 75 богатейших личностей Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354866/
