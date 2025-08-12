В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов

В правительстве России не поддержали предложение Института социально-экономического анализа и программ развития ввести для трудовых мигрантов дополнительный налог, средства от которого бы направлялись на образовательные программы для них.

Ранее кабмину предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1 процента от зарплаты, средства от которого предлагалось направить на развитие образовательных программ для приезжих — изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации.

Соответствующее обращение инициаторов было направлено также в адрес Совета Федераций и Госдумы.

«Полагаем, что предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов недостаточно обосновано и не поддерживается», — говорится в ответе директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Михаила Кирсанова.