Руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев и глава налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов посетили новый центральный рынок в Оше. Их встретил мэр города Женишбек Токторбаев.

Чиновники проверили отдел напитков и убедились, что акцизные марки нанесены корректно. Обсудили проблему теневого бизнеса. Мэр сообщил, что около 50 процентов предприятий города работают в тени.

Алмамбет Шыкмаматов предложил пилотный проект: оставлять городу 50 процентов налога с продаж (НСП), чтобы стимулировать прозрачность бизнеса. Мэр поддержал инициативу и отметил, что это позволило бы увеличить доходы города примерно до 2 миллиардов сомов в год.

Проект может стать примером для децентрализации НСП в других городах Кыргызстана.

На сегодня налог с продаж, собранный в городах Кыргызстана, полностью перечисляется в республиканский бюджет.