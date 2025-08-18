ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество

Государственная налоговая служба внедрила модуль «Налоговые обязательства» для автоматического начисления налога на имущество в «Кабинете налогоплательщика».

С помощью данного модуля производится автоматический расчет суммы налога на имущество на основе официальных баз данных ГУ «Кадастр», что минимизирует ошибки и упрощает исполнение налоговых обязательств.

После получения уведомления о начислении налога на имущество налогоплательщику не требуется самостоятельно вводить или рассчитывать сумму. Достаточно лишь нескольких нажатий, чтобы произвести уплату налога, экономя время.

Чтобы воспользоваться модулем автоматического начисления налога на имущество, необходимо войти на портал cabinet.salyk.kg и выбрать модуль «Налоговые обязательства».

Далее нажимается кнопка «Перейти», после чего отобразятся детали налогового обязательства.

В правой части необходимо выбрать кнопку «Оплатить», где будут предложены способы оплаты: QR-код, код оплаты и банковские карты.

В модуле содержится подробная информация о налогах: вид налога, дата, район и сумма. Также отражаются сведения об имуществе: ЕНИ-код, адрес, налоговый период, площадь и сумма, подлежащая оплате.

Отметим, что расчеты формируются не позднее чем за 30 дней до установленного срока уплаты, как правило, до 1 сентября включительно.

Основные преимущества сервиса «Налоговые обязательства»: