С начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога на прибыль выросло на 17,7 процента. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов Кыргызстана.

Уточняется, что всего в виде платежей зафиксировано поступление 12,6 миллиарда сомов.

По данным ведомства, с учетом налога на доходы горнодобывающих компаний (подкатегория налога на прибыль) суммарно поступило 26,7 миллиарда сомов — в 1,5 раза больше, чем в 2024-м за такой же период.

Согласно закону о республиканском бюджете, план по сбору налога на прибыль на текущий год определен на уровне 44,3 миллиарда сомов.