Общество

Кыргызстан и Таджикистан готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения

Налоговую службу Кыргызстана посетила делегация Таджикистана во главе с первым заместителем премьер-министра Хокимом Холикзода. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Основными темами совещания стали цифровизация налоговых и таможенных процедур, развитие туризма, а также вопросы государственного бюджета.

Представители ГНС провели презентацию о проводимых налоговых реформах и внедрении цифровых технологий для повышения эффективности налогового администрирования.

Стороны также обменялись вопросами и ответами по актуальным проблемам налоговой системы обеих стран.

По итогам встречи обе стороны выразили готовность развивать сотрудничество и обмен опытом в сфере налогообложения.
