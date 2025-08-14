В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут

В Кыргызстане списанию подлежит налоговая задолженность, образовавшаяся до 1 января 2022 года. Об этом заявил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков, передает пресс-служба ведомства.

В частности, самостоятельному списанию налоговыми органами подлежат:

налоговая задолженность до 1 января 2022-го (включая случаи, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда);

задолженность по налогу на имущество, включая налог на транспортные средства (за исключением случаев, когда в отношении указанной задолженности вынесено решение суда).

Кроме того, по отдельным направлениям может быть списана задолженность до 2024-2025 годов, в том числе при наличии решения суда, на основании заявления налогоплательщика.

Списание не производят, если есть обвинительный приговор суда либо незавершенное уголовное дело по налоговым преступлениям.

По словам Кубанычбека Ысабекова, эту меру реализуют в связи с тем, что большая часть долгов — около 12 миллиардов сомов — является безнадежной и числится более шести лет.

«Списание позволит Налоговой службе очистить базу и начать работу с чистого листа», — отметил он.

Чиновник добавил, что списание задолженности поможет решить проблемы налогоплательщиков, у которых долги появились по вине мошенников.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства.

Законом предусматривается ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны, заметили в ГНС.