11:17
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Экономика

В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут

В Кыргызстане списанию подлежит налоговая задолженность, образовавшаяся до 1 января 2022 года. Об этом заявил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков, передает пресс-служба ведомства.

В частности, самостоятельному списанию налоговыми органами подлежат:

  • налоговая задолженность до 1 января 2022-го (включая случаи, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда);

  • задолженность по налогу на имущество, включая налог на транспортные средства (за исключением случаев, когда в отношении указанной задолженности вынесено решение суда).

Кроме того, по отдельным направлениям может быть списана задолженность до 2024-2025 годов, в том числе при наличии решения суда, на основании заявления налогоплательщика.

Списание не производят, если есть обвинительный приговор суда либо незавершенное уголовное дело по налоговым преступлениям. 

По словам Кубанычбека Ысабекова, эту меру реализуют в связи с тем, что большая часть долгов — около 12 миллиардов сомов — является безнадежной и числится более шести лет.

«Списание позволит Налоговой службе очистить базу и начать работу с чистого листа», — отметил он.

Читайте по теме
Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон

Чиновник добавил, что списание задолженности поможет решить проблемы налогоплательщиков, у которых долги появились по вине мошенников.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства.

Законом предусматривается ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны, заметили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339565/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
ГНС разрабатывает автоматизированную систему управления налоговыми рисками
На что уходят налоги? Теперь можно узнать с помощью сервиса «Горжусь налогами»
Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон
Налоговые поступления от сельского хозяйства составили более 563 миллионов сомов
Дастан Бекешев призвал воспользоваться списанием налоговых задолженностей
Индивидуальный предприниматель. Какие налоги платить и по какому режиму работать
Администрациям рынков разъяснили изменения в налогообложении
От уплаты двух видов налога освободят футбольные клубы и мэрии. Почему?
Внедрен онлайн-сервис для возврата или зачета переплаченных налогов и взносов
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Более 55&nbsp;тонн фруктов и&nbsp;ягод завезли кыргызстанские поставщики в&nbsp;регионы России Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Фисташки из&nbsp;Узбекистана не&nbsp;допустили для ввоза в&nbsp;Кыргызстан Фисташки из Узбекистана не допустили для ввоза в Кыргызстан
Бизнес
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
14 августа, четверг
11:16
В Чолпон-Ате начал работу VII Кыргызско-Российский экономический форум В Чолпон-Ате начал работу VII Кыргызско-Российский экон...
11:06
Ушла из жизни тележурналист Сонунбубу Кадырова
11:03
Строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор идет ускоренными темпами
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
10:58
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо