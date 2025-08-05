На что уходят налоги? Теперь можно узнать с помощью сервиса «Горжусь налогами»

Каждый кыргызстанец может увидеть, на что уходят выплаченные им налоги. Это можно сделать в новом сервисе от ГУ «Салык Сервис».

Как сообщили в ведомстве, запущен интерактивный сервис, который показывает, как отчисления кыргызстанцев превращаются в инфраструктуру или социальную поддержку — достаточно перейти по ссылке, ввести свое имя и сумму уплаченных налогов. Вам покажут, что можно сделать на эти деньги: от оплаты пособия или строительства детского сада до приобретения машин скорой помощи.

Фото ГУ «Салык Сервис»

«Мы хотим содействовать культуре добровольной уплаты налогов и показать, что каждый честный взнос работает на общее благо. С новым сервисом налоги перестают быть абстрактными цифрами и превращаются в наглядные образы», — отметил директор ГУ «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу.

Интерактивный сервис стал частью более широкой инициативы, которая помогает бизнесу и людям открыто говорить о своих налогах.