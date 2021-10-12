Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей до 30 ноября

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-премьер-министра Темира Сариева.

Судебная коллегия не поддержала апелляционную жалобу адвокатов экс-премьер-министра.

Уточняется, что политик будет содержаться под стражей до 30 ноября в СИЗО ГКНБ.

Ранее защита Темира Сариева попросила применить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Просим учитывать личность подзащитного, он занимал высшие государственные должности, никогда не уходил от ответственности», — говорили адвокаты.

Между тем сторонники Темира Сариева продолжают акцию протеста возле городского суда и требуют освободить его из-под стражи.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.