10:16
USD 87.45
EUR 99.02
RUB 1.08
Общество

В России трудовые мигранты массово подают иски на ГУ МВД по Челябинской области

В России трудовые мигранты массово подают иски на Главное управление МВД по Челябинской области.

Согласно базам районных и городских судов региона, некоторые из мигрантов оспаривают запрет на въезд в РФ, другие — аннулирование рабочего патента, третьи — по другим вопросам. При этом некоторые из исков возвращены заявителям. По части из них, которые были зарегистрированы, иностранцы получили отказы. По некоторым искам решения еще не приняты.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Мигранты, не согласившись с решением судов об отказе в удовлетворении иска, обращаются с апелляцией в суды второй инстанции.

По данным местных СМИ, на территории Челябинской области начался очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«В этом году в сфере миграции задокументировано уже 568 преступлений. Пресечено почти 5 тысяч административных правонарушений. Принято 342 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе 252 — в принудительном порядке. Депортировано 24 иностранца, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 878 мигрантам», — говорится в сообщении органов полиции.

В 2025-м прирост числа приехавших мигрантов в регионе увеличился более чем в два раза по сравнению с прошым годом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329925/
просмотров: 1166
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 1 тысяча детей трудовых мигрантов пройдет тестирование в Новосибирске
У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ
Миграционная политика РФ: какие заявления сделал глава Следственного комитета
Эксперимент. Дополнительные механизмы контроля за мигрантами вводят в Москве
В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест
Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату
Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
В&nbsp;Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;19-21 мая В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
Бизнес
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
22 мая, четверг
10:12
Круглосуточный автоЦОН у объездной закрыли из-за ремонта дороги Круглосуточный автоЦОН у объездной закрыли из-за ремонт...
10:09
Мост в селе Новопокровка открыт для легковых автомобилей
10:08
В КР с 1 июня внедрят Единый налоговый счет
10:08
В Бишкеке планируют построить Южный РЭС
10:06
Садыр и Айгуль Жапаровы посетили Венгерскую государственную оперу