В России трудовые мигранты массово подают иски на ГУ МВД по Челябинской области

В России трудовые мигранты массово подают иски на Главное управление МВД по Челябинской области.
Согласно базам районных и городских судов региона, некоторые из мигрантов оспаривают запрет на въезд в РФ, другие — аннулирование рабочего патента, третьи — по другим вопросам. При этом некоторые из исков возвращены заявителям. По части из них, которые были зарегистрированы, иностранцы получили отказы. По некоторым искам решения еще не приняты.
Мигранты, не согласившись с решением судов об отказе в удовлетворении иска, обращаются с апелляцией в суды второй инстанции.
По данным местных СМИ, на территории Челябинской области начался очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
«В этом году в сфере миграции задокументировано уже 568 преступлений. Пресечено почти 5 тысяч административных правонарушений. Принято 342 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе 252 — в принудительном порядке. Депортировано 24 иностранца, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 878 мигрантам», — говорится в сообщении органов полиции.
В 2025-м прирост числа приехавших мигрантов в регионе увеличился более чем в два раза по сравнению с прошым годом.