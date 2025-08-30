15:01
Апелляционный суд США признал международные пошлины Трампа незаконными

Апелляционный суд США признал международные тарифы и пошлины президента незаконными. Об этом сообщает AFP.

При этом суд временно разрешил оставить эти тарифы в силе до рассмотрения дела в Верховном суде.

Семь судей Апелляционного суда проголосовали за и четверо — против, подтвердив решение суда низшей инстанции о том, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, применив чрезвычайные экономические меры для установления этих тарифов.

Судьи постановили, что тарифы останутся в силе до середины октября.

Глава Белого дома резко раскритиковал это решение, заявив: Апелляционный суд «несправедливо постановил, что наши тарифы следует отменить, но они знают, что Соединенные Штаты в конечном итоге победят».

Он добавил, что будет бороться с этим «при поддержке Верховного суда США».

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.

1 августа США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, затем Дональд Трамп пригрозил «существенно» повысить тарифы на перепродажу нефти из России. Он объяснил пошлины тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

30 июля американский лидер объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».
