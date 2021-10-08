Пострадавшим в баткенских событиях налогоплательщикам предоставлены льготы

Пострадавшие в баткенских событиях 28-30 апреля 2021 года налогоплательщики освобождены от уплаты ряда налогов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, с 1 апреля по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, включенные в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты), освобождены от уплаты:

подоходного налога;

налога на прибыль;

налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);

налога с продаж;

налога на основе обязательного патента;

налога на основе добровольного патента;

единого налога.

Граждане могут представлять заявления в налоговый орган о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам или страховым взносам, образовавшейся с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Местным кенешам рекомендовано освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество налогоплательщиков, включенных в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение. Однако до сих пор ничего неизвестно о ходе расследования.