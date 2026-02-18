Ветераны баткенских событий требуют определить их статус и обеспечить соцзащиту

Республиканское общественное объединение ветеранов баткенских событий 1999-2000 годов требует законодательно закрепить их официальный статус и обеспечить социальную защиту. Участники боевых действий направили обращение президенту Садыру Жапарову, в котором также просят о личной встрече.

Ветераны указывают, что действующее законодательство четко определяет статус участников войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, участников аксыйских и апрельских событий, таджикско-афганского конфликта. Защитники Баткена оказались вне правового поля.

«С момента окончания боевых действий прошло более 25 лет, но участники баткенской войны 1999-2000 годов не имеют официально признанного государством статуса ветерана. В действующих законах есть определение только для «участников боевых действий на территории других государств», — отмечается в обращении.

В объединении просят рассмотреть вопрос о присвоении участникам боевых действий в Баткенской области 1999-2000 годов официального статуса ветеранов и предоставить им предусмотренные законом социальные гарантии, льготы и меры государственной поддержки.

Ветераны просят увековечить на государственном уровне имена погибших.

Участники баткенских событий уверены, что такое решение восстановит социальную справедливость и станет сильным моральным сигналом для нынешних и будущих защитников Кыргызстана.

Вопрос обеспечения прав участников баткенских событий подняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша. Депутаты Салтанат Аманова и Сеид Атамбаев озвучили суть обращения ветеранов и призвали кабмин взять решение этой проблемы под личный контроль.