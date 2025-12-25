Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами

Абдыгул Чотбаев — легендарный офицер, генерал-полковник, кавалер орденов Красной Звезды, «Манаса» III степени, «Данакер» и «Дружбы» (РФ), почетный гражданин Бишкека и Баткенского района. За его плечами два военных конфликта, десятилетия службы и ответственности за людей и страну.

Накануне 46-й годовщины начала Афганской войны Абдыгул Чотбаев рассказал 24.kg о первом боях, офицерской чести, дружбе с Русланом Аушевым и о том, почему решил бороться с лжеветеранами и восстанавливать престиж армии среди молодежи.

Справка 24.kg Афганская война 1979–1989 годов — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан правительственных сил, поддерживаемых Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, и вооруженных формирований афганских моджахедов. Советский Союз быстро взял под контроль большую часть территории и границы Афганистана, но не смог справиться с повстанческим движением, поддерживаемым Западом, Китаем и рядом исламских стран. Ввод советских войск в Афганистан начался утром 25 декабря 1979 года. Последний советский солдат покинул эту страну 15 февраля 1989 года. По разным оценкам, потери Советской армии в конфликте составили 13 тысяч 833 убитых, 53 тысячи 753 раненых, 417 пропавших без вести.

Жора-маршал и первый день на войне в Афганистане

Помню, в детстве играли во дворе в войнушку. Каждый воображал себя каким-то знаменитым полководцем. Один мальчишка, например, играл роль Чапаева. А я всегда изображал маршала Георгия Жукова. Нашего соседа, участника Великой Отечественной, это умиляло. Он гладил меня по голове и звал Жорой. Это прозвище ко мне прилипло.

Мы воспитаны на примере наших отцов и дедов, ветеранов ВОВ. Служба в армии воспринималась нами как нечто естественное и совсем не обременительное. Абдыгул Чотбаев

В 1979 году я окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и был назначен командиром мотострелкового взвода. 25 декабря 1979-го наш полк вошел в Афганистан. Мы были в числе первопроходцев. Перед этим почти две недели занимались тактической подготовкой и воспринимали происходящее как учения. В один из дней мне поручили перевезти боеприпасы со склада в Учкызыле, а о том, что после разгрузки надо вернуться и продолжать вывоз, не предупредили. Царила невероятная суматоха! Сделав всего один рейс, прилег отдохнуть. Неожиданно прибыл командир полка и, приставив к моему виску пистолет, закричал: «Лейтенант, как речку перейдем, я тебя застрелю!»

Никто из простых солдат и офицеров младшего звена не знал, что едем на войну. Подняли по тревоге — и вперед. И даже прибыв в Афган, мы не осознавали всей серьезности ситуации. Когда стояли под Кабулом, я купил у местных цветные нитки (мама шила ширдаки, и ей их не хватало). Думал, скоро домой. Кто знал, что война продлится девять с лишним лет?

Захват аэродрома и «втык» от маршала Соколова

Истории из Афгана могу рассказывать часами — на книгу хватит. Вот лишь несколько.

Вечером 27 декабря комбат Валерий Кукса поставил нам задачу выдвинуться ко дворцу премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина. Там уже работали советские спецы. Мы должны были охранять захваченные ими объекты — дворец, казармы и ресторан.

Вскоре мой взвод получил новую задачу: совершить марш до Гардеза, захватить аэродром и обеспечить посадку спецназовцев. На выполнение дали трое суток, но справился за день. Помогла солдатская смекалка. Два моих бойца из Узбекистана немного разговаривали на фарси. Я сказал им уговорить кого-то из местных показать дорогу. Тот провел нас обходными путями, и в качестве оплаты мы дали ему 10 банок тушенки, несколько булок хлеба и ватник. За успех в этой миссии я получил первое поощрение — благодарность от начальника штаба армии.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев (слева) на Афганской войне

В январе 1980-го в Кабуле начались волнения студенческой молодежи. Здание советского посольства находилось под угрозой. Его охраняло подразделение десантников, и меня со взводом отправили на усиление. По ночам подмораживало, а днем резко теплело. И бойцы нарушили правила ношения экипировки. В посольство прибыл пожилой человек в форме афганских военных без знаков различия и по пути сделал мне замечание. Но я дерзко ответил: «Езжай, дед. Сам разберусь». Потом узнал, что это был маршал Советского Союза Соколов. Он был главным военным советником СССР в Афганистане и возглавлял оперативную группу. Я получил втык от начальника штаба полка и выговор с формулировкой — за нарушение формы одежды личным составом. До сих пор с этим взысканием не согласен.

Подрыв на мине и спасение ценой чужой жизни

Побывал и в Бамиане, известном древней архитектурой. Нужно было сопроводить обоз с боеприпасами и провизией для одного из батальонов соседнего полка. На подступах к городу буйствовали душманы — нападали на колонны и жгли их. Мы в основном действовали ночью и смогли проскочить. Когда возвращались, я со взводом замыкал колонну батальона. Сев на место наводчика-оператора БМП, развернул башню. Вижу, сзади приближается полный автобус с душманами. Они собирались напасть на колонну с тыла, но мы их опередили. Успех в коротком бою был за нами.

Еще в одной операции при марше мой БМП опять был в «хвосте» колонны. Выяснилось, что дорогу заминировали. Вся техника колонны прошла — и ничего. И тут я... Меня выбросило из машины и сильно контузило. А буквально за два дня до этого мы напоролись на другую мину. Я не пострадал, но БМП вышла из строя. Для таких случаев у нас было неписанное правило: бросаться врассыпную. Несмотря на это, один офицер из управления полка побежал ко мне. Я кричу: «Стой! Ты куда?» Он убирает руку, а у него из груди торчит огромный осколок от днища БМП. Потом узнал, что он выжил, но потерял половину легкого.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Тот самый осколок

Афганистан известен сложным рельефом. Бои в основном проходили в горной местности, хотя бывали исключения. В одном из рейдов мы попали на плато, и по нам открыли шквальный огонь. В горах почти всегда есть, где спрятаться, а тут был лишь небольшой валун. И, представьте, за ним уместилось аж 20 человек! Я, правда, оказался с краю, и спину облило свинцом от осколков пуль.

И это еще не самое страшное. Был случай, когда я чуть не погиб. Батальон подняли по тревоге и отправили в бой. А обо мне как будто забыли. Я в это время находился на блокпосту, охранял мост. Увидев колонну, самовольно примкнул к ней на БМП. В горах трое наших воинов, включая меня, спрятались в доме. Но огонь не прекращался. Решили перейти в другое укрытие. Я сказал связисту: «Беги, а мы прикроем». У него получилось. Затем была моя очередь. Собрался бежать, но в последний момент Юра Стрежнев преградил мне путь. Пуля попала ему в голову. Получилось, он спас меня ценой своей жизни.

Рукопашный бой с душманами и дружба с Русланом Аушевым

Воевал в одном батальоне с Русланом Аушевым. Многим он известен как Герой Советского Союза и экс-президент Ингушетии, а мне запомнился умным и храбрым офицером. Он вначале служил начальником штаба медико-санитарного батальона, но хотел в боевую часть и перевелся к нам, согласившись на понижение в должности. Наше знакомство получилось интересным.

У самой границы с Пакистаном мой взвод охранял мост, через который шли караваны. Однажды нас отправили в полевую баню. По пути встретился офицер — усатый кавказец. Портупея, фуражка, погоны — все как положено. А мы погоны не носили — такая была команда. Аушев сказал: «Сержант, ко мне». Я подтолкнул одного из подчиненных, потом второго... Он уточнил: «Не русский, усатый». И я понял: речь обо мне. Хотя такое обращение звучало непривычно. Офицеров в СССР воспитывали так, что все мы ощущали себя одной национальности.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев (слева) на Афганской войне

...Дело было в населенном пункте Лагман. Нам поручили зайти к одному из кишлаков с тыла ؘ— ночью и в абсолютной тишине. На рассвете основные силы собирались атаковать с фронта. Предполагалось, что душманы будут отступать, и мой взвод их заблокирует.

Двигаться предстояло по горам. Мы взяли проводника из местных, а комбат приставил мне в придачу Аушева. Я посчитал это проявлением недоверия и обиделся. Заметив это, Руслан Султанович, который был старше по званию, сказал: «Жора, ты командир взвода, а я твой подчиненный. Действуй, как считаешь правильным».

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев на Афганской войне

Рано утром мы попросили вертолеты. Один разбился о скалу. Душманы палили по нам из кишлака, а с гор атаковала еще одна банда. Тогда комбат велел всем спрятаться и вызвал огонь артиллерии на себя. Когда свои снаряды рвутся рядом — это что-то! Но, не считая экипажа вертолета, погибших у нас не было.

Обещание офицера: свадьба через 30 с лишним лет

Наш батальон в полку считался «рейдовым», потому что постоянно ходил на боевые операции. На одном месте мы почти не стояли. А самые сложные задачи комбат всегда давал моему взводу. Нас отправляли на верную смерть, в самое пекло. Больше 40 лет меня мучал вопрос: почему? Наконец, на встрече батальона в Анапе я набрался смелости и спросил об этом. Валерий Петрович похлопал меня по плечу, сказав: «Не обижайся. Я просто доверял тебе больше, чем другим».

Во время коротких передышек между рейдами офицеры делились своими мечтами. Командир первого взвода Женя Степанов был очень культурным. Ходил с маникюрной пилочкой. Говорил: «Приеду домой, наполню ванну шампанским и буду купаться». Командир роты Мурат Хушт рассказывал, как будет общаться с семьей. А я сказал: «Женюсь, и когда родится сын, назову Русланом — в честь Аушева». Он ответил: «Когда твой сын вырастет и будет жениться, я к нему на свадьбу приеду».

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев (третий справа) на Афганской войне

Друзей у меня много. Но афганцы стоят в особом ряду. Общаемся вживую и по интернету каждый день. И с Аушевым на связи. Мы не раз спасали друг другу жизнь в бою. Отношения у нас крепче, чем у родных братьев. В 2019-м я без задней мысли сообщил ему о грядущей свадьбе сына. Он не сказал, что собирается приехать. Вдруг звонит: «Сажусь в самолет». Столько лет прошло, а о своем обещании офицер не забыл. В этом весь секрет и суть боевого братства и офицерской дружбы.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев и Руслан Аушев

Создание Нацгвардии и 30 дней в кресле депутата

В Афгане был год. Пережил все тяготы службы в боевой обстановке. Бывало, мерз, голодал, болел малярией. Вши заедали — даже в усах завелись. После прошел все ступени до командира учебного полка. Стоял у истоков Национальной гвардии Кыргызстана.

Всем говорю: у меня пятеро детей — две дочери, два сына и Нацгвардия. Вложил в нее не только душу, но и все свои знания и добрые традиции, переданные нашими отцами и дедами. Отрадно, что сегодня они продолжаются. Единственное — уже после меня в Нацгвардии поменяли марш и боевое знамя.Эти символы приняли по всем законам и уставу, и их замену считаю неправильной.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Распоряжение о полномочиях Абдыгула Чотбаева во время Баткенских событий

В 1999-м во время Баткенских событий глава государства назначил меня командующим Объединенной группировкой Вооруженных сил. В Баткен я прибыл в самый тяжелый момент. На меня взвалили множество вопросов, и часть из них вообще не входила в обязанности военного. Больше поручить было некому.

Не хватало многого, особенно средств связи. Мы добыли два спутниковых телефона. Один я выпросил у Аскара Акаева, а второй нам предоставила журналист Алла Дооталиева. Не представляю, как бы мы без этого управляли личным составом в горных условиях.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев во время Баткенских событий

После Баткенских событий мое имя было на слуху, и это помогло Партии ветеранов войны в Афганистане пройти в Жогорку Кенеш. Без агитации и финансовых трат. Депутатом пробыл 30 дней. Коллеги хлопотали о зарплате, льготах и премиях, «отвоевывали» служебные автомобили и кабинеты. Мне закулисные игры были неинтересны. Пошел к президенту и сказал: «Аскар Акаевич, если можно, хочу вернуться на службу». Благо, указ о моем увольнении из Нацгвардии еще не подписали.

Зато 14 лет параллельно со службой в Нацгвардии был депутатом Бишкекского горкенеша. Не буду хвалиться нашей работой, однако проблем с инфраструктурой, экологией и транспортом тогда возникало значительно меньше. Мы старались лишний раз не усложнять людям и без того несладкую жизнь.

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев и Турдакун Усубалиев в Жогорку Кенеше

Борьба с лжеветеранами и уроки мужества

С 2016-го являюсь членом межведомственной комиссии по выявлению так называемых лжеветеранов. Работаем бесплатно, поддерживая политику государства по борьбе с коррупцией. Выявили 614 человек, у которых нет документов, подтверждающих службу. К сожалению, среди них есть офицеры и даже генералы.

Ранее государство ежемесячно выплачивало им по шесть тысяч сомов, а с января 2025-го — по восемь тысяч. За все время каждый получил более миллиона. Это колоссальный ущерб для бюджета.

Но никого, кроме нас, это как будто не волнует. Пробелы в законодательстве даже не позволяют лишить лжеветеранов выплат. Абдыгул Чотбаев

Мало того, они еще и судятся, пытаясь что-то доказать. Лучше бы эти миллионы отдали родителям погибших воинов или увеличили выплаты настоящим ветеранам.

Руковожу общественным объединением ветеранов «Боевое братство». Несколько раз в год — 15 февраля (годовщина вывода войск из Афганистана), 23 февраля, 9 мая и 26 октября (День памяти воинов-баткенцев) — нас приглашают в школы и вузы на уроки мужества. Всегда пропагандирую профессию офицера. На одной из таких встреч спросил у старшеклассников: «Кто хочет стать офицером?». Тишина. «Если что-то случится, кто защитит страну?» Раздался возглас: «Вы!» Я говорю: «Хорошо. Я не против. Но что вы будете делать, когда наше поколение уйдет?» «Уедем в США, Европу или, на худой конец, переждем в Турции» — так они ответили.

Глядя на то, что творится в мире, вспоминается фраза «порох надо всегда держать сухим». В школах СССР преподавали начальную военную подготовку. Ветераны ВОВ делились с нами опытом. Были специальные классы, учебные автоматы и винтовки, противогазы. Потом все это растащили.

Сейчас есть допризывная подготовка молодежи. Кое-где занятия ведут физруки и уборщицы. Я бы предложил Министерству просвещения повысить значимость этого предмета, преподавателей набрать из бывших военных и дать им статус замдиректора школы. Учителя признаются, что после наших визитов дисциплина в классах улучшается до конца четверти. А если военрук будет в школе постоянно?

Фото из архива Абдыгула Чотбаева. Абдыгул Чотбаев у памятника БМП

В течение четырех лет вынашивал идею поставить памятник БМП на своей малой Родине — в селе

Боролдой Кеминского района. Несмотря на мораторий Минобороны на выдачу техники, подсуетился и нашел списанную машину. Пришлось готовить кипу документов, а деньги на установку собирали всем миром — даже из Канады часть суммы прислали.

Открыли мемориал летом 2025-го с ротой почетного караула и оркестром. Я сказал, что он посвящается не участникам какого-то конкретного военного конфликта, а всем защитникам нашего Отечества, начиная с борцов с басмачеством и заканчивая теми, кому еще только предстоит служба в армии.