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Власть
Сюжет: COVID-19

Депутат требует наказать чиновников за доставку просроченной вакцины

Необходимо рассмотреть ответственность тех, кто доставил в Кыргызстан просроченную вакцину AstraZeneca. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что из-за истечения срока годности вакцины граждане не смогли своевременно получить вторую дозу.

«Кто доставил в страну просроченную вакцину? Кто несет ответственность?» — спросил он.

Напомним, от Азербайджана Кыргызстан получил 40 тысяч доз вакцины в середине июля 2021 года. В рамках механизма COVAX 30 июля поступило еще 226,5 тысячи доз AstraZeneca. Их срок годности уже истек.

«Они сразу поступили с малым сроком. В других странах тоже имеются такие ситуации. Мы использовали максимально, сколько смогли — до 100 тысяч доз», — ранее отметила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Вакцину с истекшим сроком годности спишут комиссионно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209453/
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