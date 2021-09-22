Сомнительно. Президент назвал Жогорку Кенеш легендарным, заявил Саматбек Ибраев

Президент Садыр Жапаров назвал VI созыв Жогорку Кенеша легендарным. Об этом на заседании парламента заявил депутат Саматбек Ибраев.

Затем он призвал коллег поддержать его законопроект о финансовых технологиях.

«Помните, какую высокую оценку дал нам Садыр Нургожоевич на последней встрече? Он сказал, что шестой созыв легендарный. Давайте будем тем самым легендарным парламентом и поддержим законопроект о финансовых технологиях, против которого выступает Национальный банк», — сказал нардеп.

Отметим, Садыр Жапаров публично не говорил такого. Лишь один раз — во время интервью — он положительно оценил работу нардепов.

Возможно, президент так сказал во время совместного чаепития в конце июля в государственной резиденции «Ала-Арча». Садыр Жапаров пригласил нардепов, чтобы попросить их проголосовать за ряд законопроектов. После этой встречи ЖК принял в том числе скандальный закон о фейках.

Саматбек Ибраев ранее выступил с предложением ликвидировать Национальный банк. О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий, похоже, вовсе не думал. Коллеги всерьез предложение не восприняли. Отчет Нацбанка за 2020 год принят единогласно, а Толкунбек Абдыгулов сохранил место председателя главного финансового института страны.

Он не оставляет попыток внести поправки в Закон «О Национальном банке КР». Самат Ибраев считает, что после принятия поправок Бишкек может занять позицию регионального финансового хаба за счет организации онлайновых платежей на базе блокчейн-технологий между странами ЦА с использованием базового актива золота. Бизнес и Нацбанк выступают против. Не поддерживает эту сомнительную инициативу и кабинет министров.