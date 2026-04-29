Без бумажных копий: в Жогорку Кенеш внесли закон о цифровых документах

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который переводит подачу и рассмотрение законопроектов в электронный формат.

Документ предлагает внести изменения в законы о регламенте парламента и о нормативных правовых актах.

Суть поправок — отказаться от обязательной подачи документов одновременно в бумажном и электронном виде. 

Вместо этого законопроекты и сопроводительные материалы можно будет направлять либо в бумажной, либо в электронной форме.

Как отмечают инициаторы, действующая система приводит к лишним расходам — документы многократно распечатываются и дублируются в разных структурах.

Ожидается, что переход на электронный формат позволит:

  • сократить бюджетные расходы на бумагу и печать;
  • ускорить рассмотрение законопроектов;
  • упростить хранение и поиск документов;
  • усилить цифровизацию работы парламента.

Изменения затрагивают порядок документооборота в Жогорку Кенеше и работу профильных комитетов, закрепляя возможность полноценной работы с электронными материалами.

По данным справки-обоснования, законопроект прошел стадию общественного обсуждения, замечаний не поступило.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
