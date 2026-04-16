Власть

Спикеры парламентов Кыргызстана и Узбекистана обсудили развитие сотрудничества

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Переговоры прошли в городе Стамбул. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и укрепление межпарламентских связей, сообщила пресс-служба ЖК КР.

Марлен Маматалиев подчеркнул значительную роль парламентов в реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Он отметил активную и плодотворную работу Межпарламентской комиссии на международных площадках.

Фото Жогорку Кенеша. Марлен Маматалиев и Танзила Нарбаева

Торага констатировал, что успешное урегулирование пограничных вопросов придало мощный импульс торгово-экономическому партнерству. По итогам 2025 года объем товарооборота между странами достиг отметки в $1 миллиард.

Танзила Нарбаева поздравила коллегу с избранием на пост спикера. Она привела пословицу «Близкий сосед лучше дальнего родственника», подчеркнув важность ежедневного расширения контактов между братскими народами.

Глава Сената обратила внимание на активный взаимный туризм в последние годы. Она добавила, что в Узбекистане с особым уважением относятся к творчеству Чингиза Айтматова и проводят юбилейные мероприятия в честь писателя на высоком государственном уровне.

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев участвует в заседании Ассамблеи межпарламентского союза, который проходит в Стамбуле с 15 по 19 апреля под девизом «Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений». В мероприятии участвуют парламентские делегации из 157 стран мира.
