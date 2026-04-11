Общество

Дорожный фонд меняют: часть миллиардов направят на чиновников и технику

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о внесении изменений в Закон «О Дорожном фонде», который меняет источники доходов и порядок расходования средств отрасли.

Документ разработан Минтрансом и предусматривает пересмотр структуры фонда на фоне резкого роста поступлений — с 99,2 миллиона сомов в 2023 году до более чем 1,1 миллиарда сомов в 2025-м.

Законопроектом предлагается сократить перечень источников формирования фонда. В частности, исключаются отдельные виды сборов, включая платежи за спецгрузы, взвешивание транспорта, аренду земель вдоль дорог и ряд других.

При этом ключевые поступления сохраняются — бюджетные ассигнования и не менее 50 процентов акцизов на топливо.

Главное изменение — расширение направлений расходов. Если сейчас средства идут в основном на строительство и ремонт дорог, то теперь дополнительно разрешается:

  • финансировать административные расходы дорожных органов;
  • закупать технику и оборудование;
  • проводить кадастровые работы и оформлять земли;
  • модернизировать лаборатории;
  • внедрять цифровой мониторинг;
  • обучать кадры.

Отдельно закрепляется лимит: до 10 процентов средств фонда можно направлять на развитие самой системы управления отраслью, а не только на дороги.

В Минтрансе заявляют, что изменения нужны для повышения эффективности управления и решения кадрового кризиса. По данным ведомства, зарплаты в системе не повышались с 2022 года, а только за 2024 год уволилось 84 сотрудника — около 18 процентов штата.

Также предлагается создать специальные счета, куда будут направляться отдельные сборы для стимулирования сотрудников и снижения коррупционных рисков на транспортных постах.

На 2026 год бюджет Дорожного фонда утвержден на уровне около 7,9 миллиарда сомов, при этом фактические поступления в 2025 году достигли примерно 12 миллиардов сомов, что значительно выше плана.
Дорожный фонд меняют: часть миллиардов направят на чиновников и технику
