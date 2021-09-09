13:43
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Исхак Пирматов признал себя виновным

В Первомайском райсуде Бишкека начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Исхака Пирматова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора».

Прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому бывший нардеп подписал соглашение со следствием. Когда присутствующие попросили гособвинителя читать внятнее, судья Махабат Бекишева заступилась за него, потребовав не мешать судебному процессу.

В ходе заседания обвиняемый признал свою вину.

Адвокат Тимур Карабаев просил суд приговорить Пирматова к штрафу в 260 тысяч сомов. Гособвинитель просил назначить штраф в размере 300 тысяч сомов.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. 

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/206530/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Прослушка активистов. Депутат требует уволить судью Чингиза Бердимуратова
500 детей-сирот Иссык-Куля получили помощь от компании «Кумтор»
Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева
Убийство Айзады. Прекратить дело в отношении обвиняемого просит адвокат
Убийство Айзады. Обвиняемому просят назначить пробационный надзор
Убийство Айзады. С обвиняемых требуют взыскать материальный и моральный ущерб
Убийство Айзады. Одному подсудимому просят переквалифицировать обвинение
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Угроза катастрофы на руднике «Кумтор». Комментарий команды внешнего управляющего
На рудник «Кумтор» доставили новую буровую установку
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
9 сентября, четверг
13:21
Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому боксу на Играх СНГ в Казани Спортсмен из Кыргызстана завоевал бронзу по тайскому бо...
13:09
Митинг торговцев «Дордоя». В ГТС уверяют, что цены пошлин и налогов не менялись
13:01
Жители села Терек-Сай с детьми вышли на митинг против золотодобывающей компании
12:58
Двадцать сел Кыргызстана обеспечены питьевой водой. В планах еще 645
12:52
ДТП с кортежем президента. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека