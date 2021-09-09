Дело «Кумтора». Исхак Пирматов признал себя виновным

В Первомайском райсуде Бишкека начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Исхака Пирматова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора».

Прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому бывший нардеп подписал соглашение со следствием. Когда присутствующие попросили гособвинителя читать внятнее, судья Махабат Бекишева заступилась за него, потребовав не мешать судебному процессу.

В ходе заседания обвиняемый признал свою вину.

Адвокат Тимур Карабаев просил суд приговорить Пирматова к штрафу в 260 тысяч сомов. Гособвинитель просил назначить штраф в размере 300 тысяч сомов.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».