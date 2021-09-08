09:22
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». ГКНБ не просил изменить меру пресечения Омурбеку Бабанову

Никаких ходатайств от следователей ГКНБ в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора», в Генпрокуратуру не поступало. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Следствие не заявляло ходатайств и по изменению меры пресечения в отношении политика.

В ГКНБ вопрос об избрании меры пресечения Омурбеку Бабанову оставили без комментариев.

Омурбека Бабанова освободили из-под стражи 27 июля решением Первомайского районного суда Бишкека для лечения. Он вернулся в Бишкек из Москвы 5 сентября.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206358/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Мошенничество с импортом iPhone. Подозреваемый водворен в СИЗО-1 Бишкека
Нападение на кассира SMagic. Али Алимбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест
У Нарымбаева двусторонняя пневмония, а за границу уехал лечиться Бабанов — юрист
Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Поедет лечиться за границу
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ признала: «ЭлТР» нарушил этику
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
8 сентября, среда
09:20
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три мед...
09:18
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
09:17
В КР выявили 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 176 779
09:14
Дело «Кумтора». ГКНБ не просил изменить меру пресечения Омурбеку Бабанову
09:09
Ратифицировано соглашение с Международной ассоциацией развития о помощи 77 селам