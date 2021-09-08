Дело «Кумтора». ГКНБ не просил изменить меру пресечения Омурбеку Бабанову

Никаких ходатайств от следователей ГКНБ в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора», в Генпрокуратуру не поступало. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Следствие не заявляло ходатайств и по изменению меры пресечения в отношении политика.

В ГКНБ вопрос об избрании меры пресечения Омурбеку Бабанову оставили без комментариев.

Омурбека Бабанова освободили из-под стражи 27 июля решением Первомайского районного суда Бишкека для лечения. Он вернулся в Бишкек из Москвы 5 сентября.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.