В ЖК предлагают расширить перечень случаев для заключения обвиняемого под стражу

Несколько депутатов Жогорку Кенеша предлагают расширить перечень случаев, когда обвиняемого можно заключить под стражу. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Народные избранники Улугбек Ормонов, Бактыбек Сыдыков, Эльмурза Сатыбалдиев, Марлен Маматалиев, Динара Ашимова и другие предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР.

Инициаторы отмечают, что, согласно части 1 статьи 114 УПК КР, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

В этой связи в сфере борьбы с преступностью складывается парадоксальная ситуация. За отдельные виды насильственных и имущественных преступлений, совершаемых, например, ранее судимыми лицами, закон в общем не позволяет применить меру пресечения как заключение под стражу.

Это некоторые виды убийств (статьи 123, 124, 125 УК КР), грабежи, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (части 1 и 2 статьи 206 УК КР), разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (части 1 статьи 207 УК).

Такая ситуация порождает откровенное недовольство граждан. Авторы законопроекта подчеркнули, что находящийся на свободе обвиняемый имеет возможности для воздействия на потерпевших чтобы избежать ответственности. Во-вторых, обвиняемый в ряде случаев продолжает совершать другие преступления. Наиболее яркими примерами являются истязание (статья 138 УК) и семейное насилие (статья 177 УК).

В-третьих, неприменение заключения под стражу в качестве меры пресечения порождает иллюзию безнаказанности и подает негативный пример для подрастающего поколения.

В связи с этим предлагается заключать под стражу обвиняемого если:

он пытался скрыться или скрылся от органа, осуществляющего следствие или суда;

он обвиняется в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего, лица с инвалидностью, в составе организованной группы или преступного сообщества;

преступление совершено во время отбывания наказания виде лишения свободы;

он имеет судимость за ранее совершенное преступление;

он повторно совершил аналогичное преступление;

имеются данные о продолжении им преступной деятельности;

преступление совершено в крупном размере.

Отметим, согласно действующей статье 114 «Заключение под стражу» УПК КР, в исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) Обвиняемый не имеет постоянного или временного места жительства в Кыргызстане.

2) Его личность не установлена.

3) Им нарушена ранее примененная мера пресечения.