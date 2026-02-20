Директора спортколледжа Айбека Ташматова заключили под стражу

Первомайский районный суд Бишкека до 15 апреля заключил под стражу директора Республиканского спортивного колледжа имени Ш. Сыдыкова Айбека Ташматова (известного по прозвищу Кучук). Решение было принято по ходатайству Военной прокуратуры КР, сообщили в Первомайском суде.

Фото Айбек Ташматов

Ташматов проходит подозреваемым по статье «коррупция». Следствие ведется межведомственной следственной группой под руководством начальника Следственного управления Военной прокуратуры.

СМИ пишут, что, согласно предварительным данным, в этом деле упоминается иностранный гражданин. Возможно, речь идет о передаче автомобиля Lexus 570 и суммы в $50 тысяч. В настоящее время эта информация не имеет официального подтверждения со стороны правоохранительных органов.