Омурбек Бабанов рассказал, зачем ездил с президентом на Алтай

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов поделился своими «наблюдениями» из поездки на Алтай с президентом. Своими впечатлениями он поделился в Facebook

Он отметил, что возможность увидеть его в деле выпадает очень редко, а эта поездка дополнительно открыла для меня многое.

Конечно, фотографии в лыжной форме могут создать впечатление отдыха. Но, находясь рядом, я убедился, что это была интенсивная работа. Президент внимательно изучал все аспекты горнолыжного курорта «Миң жүрөк» («Манжерок»): от дизайна и строительства канатных дорог до функциональности отелей, ресторанов, даже детских зон. Он фиксировал все на фото и видео, интересовался всеми моментами — от проектирования до продаж. Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов отметил, что президент перенимал опыт алтайского курорта.

«Зачем? Чтобы в Кыргызстане, на горнолыжном курорте, объединяющем горы Жыргалан, Ак Булак и Бозучук, было не просто хорошо, а лучше, как в прекрасном «Миң жүрөк». Алтайский опыт раскрывает то, как эффективно можно использовать природный потенциал, внедрять современные технологии и дизайны со вкусом, создавая самую комфортную и безопасную среду для туристов», — написал он.

Политик выразил благодарность принимающей стороне, которая построила один из лучших горнолыжных курортов в мире и открыто поделилась своим опытом.

«Уверен, что полученный опыт поможет сделать кыргызский «Куршевель» еще более продуманным и успешным. Этот проект не просто про отдых. Это вложение в здоровый образ жизни, в развитие экономики страны», — заключил он.