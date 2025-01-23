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Власть

Омурбек Бабанов рассказал, зачем ездил с президентом на Алтай

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов поделился своими «наблюдениями» из поездки на Алтай с президентом. Своими впечатлениями он поделился в Facebook.
 
Он отметил, что возможность увидеть его в деле выпадает очень редко, а эта поездка дополнительно открыла для меня многое.
 

Конечно, фотографии в лыжной форме могут создать впечатление отдыха. Но, находясь рядом, я убедился, что это была интенсивная работа. Президент внимательно изучал все аспекты горнолыжного курорта «Миң жүрөк» («Манжерок»): от дизайна и строительства канатных дорог до функциональности отелей, ресторанов, даже детских зон. Он фиксировал все на фото и видео, интересовался всеми моментами — от проектирования до продаж.

Омурбек Бабанов
 
Омурбек Бабанов отметил, что президент перенимал опыт алтайского курорта.
 
«Зачем? Чтобы в Кыргызстане, на горнолыжном курорте, объединяющем горы Жыргалан, Ак Булак и Бозучук, было не просто хорошо, а лучше, как в прекрасном «Миң жүрөк». Алтайский опыт раскрывает то, как эффективно можно использовать природный потенциал, внедрять современные технологии и дизайны со вкусом, создавая самую комфортную и безопасную среду для туристов», — написал он.
 
Политик выразил благодарность принимающей стороне, которая построила один из лучших горнолыжных курортов в мире и открыто поделилась своим опытом.
 
«Уверен, что полученный опыт поможет сделать кыргызский «Куршевель» еще более продуманным и успешным. Этот проект не просто про отдых. Это вложение в здоровый образ жизни, в развитие экономики страны», — заключил он.
 
Напомним, ранее Садыр Жапаров опубликовал фото с Омурбеком Бабановым и главой «Сбербанка» Германом Грефом. Он написал, что посетил новый горнолыжный курорт «Манжерок» на Алтае.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/317762/
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