После резонансного выступления бывшего президента Алмазбека Атамбаева, раскритиковавшего энергетическую политику властей Кыргызстана последовали ответы сразу нескольких влиятельных фигур. Ситуация вокруг энергосистемы стремительно превратилась в политическую дискуссию.

ТЭЦ спасает Бишкек от коллапса

Фото из интернета. Бывший премьер-министр Сапар Исаков

Бывший премьер-министр Сапар Исаков, находящийся где-то в России и хранивший молчание последние несколько лет, вдруг вступился за своего бывшего шефа Алмазбека Атамбаева. Он заявил, что доводы, озвученные президентом, «не соответствуют действительности», а представляемая ему информация «неполная и искаженная».

По словам Сапар Исакова, именно модернизированная в 2017 году столичная ТЭЦ сегодня удерживает Бишкек от коллапса, обеспечивая критически важные 300 мегаватт электроэнергии и тепло на протяжении отопительного сезона.

Если бы не новые энергоблоки, сегодня мы столкнулись бы не с дефицитом, а с полной остановкой теплоснабжения столицы. Сапар Исаков

Он назвал обвинения в завышенной стоимости проекта политически мотивированными и добавил, что сравнение с Таджикистаном вводит общество в заблуждение, поскольку там за строительство ТЭЦ Китаю фактически передали золотоносные месторождения. Кыргызстан же, по его словам, не потерял ни одного стратегического актива.

Сапар Исаков обратил внимание на то, что страну вынуждают экономить каждый киловатт, в то время как майнинговые фермы продолжают поглощать огромные объемы энергии: «Общество имеет право знать, что принес этот сектор, кроме дополнительной нагрузки».

Если общество задает вопросы, на них надо отвечать

Феликс Кулов, комментируя обращение Алмазбека Атамбаева и реакцию властей, отметил, что каждый политик вправе защищать свое имя и давать объяснения, если делает это в рамках закона. Он подчеркнул, что эмоциональность заявления Атамбаева «вполне соответствует его стилю» и не должна становиться поводом для эскалации.

Вместе с тем Кулов призвал правительство дать подробные разъяснения по расходам на крупные объекты, чтобы исключить домыслы. «Если общество задает вопросы, значит, необходимо открытое разъяснение. Любые траты могут быть проверены даже спустя десятилетия», — сказал он.

Атом — это путь к индустриальному будущему

Фото из интернета. Омурбек Текебаев

На фоне политической полемики совершенно в ином ключе выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев. Он заявил, что спор вокруг ТЭЦ и ГЭС не решает стратегическую проблему: «Кыргызстан подошел к границе энергетического выживания, а не развития».

Омурбек Текебаев подчеркнул, что уран стал ресурсом глобального значения, а страны Центральной Азии, обладая огромными его запасами, продолжают экспортировать сырье, не создавая своей ядерной энергетики. Он уверен, что стране нужна модульная атомная станция: «ГЭС больше не дают предсказуемости. Нам нужна технология, которая работает зимой, ночью и при любом климате. Атом — это путь к индустриальному будущему».

Главное — удержать страну от новых потрясений

Фото из интернета. Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов, комментируя перепалку вокруг энергетики, заявил, что сегодня стране важнее стабильность, чем политические споры. Он напомнил о президентских выборах 2017 года, отметив, что тогда «полмиллиона граждан лишились надежды», и подчеркнул, что не допустил раскола страны: «Я тогда отошел, чтобы не допустить дестабилизации».

В адрес Алмазбека Атамбаева он заметил, что говорить о честной конкуренции сложнее, когда «сын в городском кенеше, второй — в парламенте, и снова идут на выборы».

Главное — удержать страну от новых потрясений. Сегодня Кыргызстану не нужны крики и хаос. Ему нужны тишина, единство и развитие. Омурбек Бабанов

Политическая дискуссия вокруг энергетики показывает: страна входит в период, когда каждый шаг власти и каждое слово бывших лидеров воспринимается как часть борьбы за общественное мнение. На фоне зимнего дефицита электричества и растущего недовольства население ждет не взаимных упреков, а четкого плана действий.