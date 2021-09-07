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Власть

Генпрокуратура готовится начать новое расследование по смерти Азимжана Аскарова

Генеральная прокуратура готовится начать новое расследование по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщила пресс-служба Европейского союза.

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Уточняется, что в Брюсселе прошел 11-й раунд ежегодного Диалога по правам человека. В ходе обсуждения развития ситуации с правами человека в Кыргызстане было затронуто и дело правозащитника Азимжана Аскарова.

«Обсуждались отдельные случаи, включая дело правозащитника Азимжана Аскарова. Евросоюз напомнил о необходимости проведения беспристрастного и прозрачного разбирательства. Кыргызская сторона сообщила, что Генеральная прокуратура готовится начать новое расследование», — сообщили в Евросоюзе.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом. Спустя два месяца Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о возобновлении расследования факта смерти правозащитника.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206327/
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