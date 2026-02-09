09:06
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

ЕС намерен наращивать техническую и консультативную поддержку Центральной Азии

В Брюсселе состоялась встреча послов стран Центральной Азии с руководством Европейской службы внешних действий. Главной темой переговоров стало укрепление сотрудничества в сфере добычи и поставок критически важных сырьевых материалов.

Уточняется, что заместитель управляющего директора Европейской службы внешних связей по Восточной Европе и Центральной Азии Аудроне Перкаускене встретилась в Брюсселе с послами Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, чтобы обсудить реализацию региональных договоренностей и перспективы партнерства.

Стороны также обсудили вопросы транспортной связанности регионов и развитие совместных энергетических проектов. О результатах встречи сообщило дипломатическое представительство Туркменистана в Бельгии.

Отмечается, что особое внимание участники диалога уделили подготовке к будущим министерским встречам и расширению формата саммитов «Европейский союз — Центральная Азия».

Европейская сторона подтвердила стратегическую значимость региона и выразила готовность поддерживать долгосрочный фокус на инвестиции в местную инфраструктуру. Дипломаты подчеркнули, что стабильный диалог между Брюсселем и государствами «пятерки» является залогом экономической устойчивости всего евразийского пространства.

В ходе дискуссии акцент сделан на практическую реализацию уже достигнутых договоренностей. Речь идет о создании надежных цепочек поставок и упрощении торговых процедур.

По итогам встречи представители Евросоюза заявили о намерении наращивать техническую и консультативную поддержку региона, способствуя интеграции Центральной Азии в глобальные производственные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361063/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов
ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана и Евросоюза
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле
Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева
Европа тоже хочет своего спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине
Год турбулентности и прагматизма. Чем запомнился 2025-й и чего ждать в 2026-м
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;городе&nbsp;Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в&nbsp;&laquo;Эне-Сай&raquo; В городе Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в «Эне-Сай»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
9 февраля, понедельник
08:44
Вторую в 2026 году валютную интервенцию провел Национальный банк Кыргызстана Вторую в 2026 году валютную интервенцию провел Национал...
08:39
Партия премьер-министра Японии выиграла досрочные парламентские выборы
08:27
ЕС намерен наращивать техническую и консультативную поддержку Центральной Азии
08:08
Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман
08:05
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
8 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: немного потеплеет
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки
18:24
Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады
17:57
В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на лыжах в режиме фрирайд