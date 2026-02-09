ЕС намерен наращивать техническую и консультативную поддержку Центральной Азии

В Брюсселе состоялась встреча послов стран Центральной Азии с руководством Европейской службы внешних действий. Главной темой переговоров стало укрепление сотрудничества в сфере добычи и поставок критически важных сырьевых материалов.

Уточняется, что заместитель управляющего директора Европейской службы внешних связей по Восточной Европе и Центральной Азии Аудроне Перкаускене встретилась в Брюсселе с послами Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана, чтобы обсудить реализацию региональных договоренностей и перспективы партнерства.

Стороны также обсудили вопросы транспортной связанности регионов и развитие совместных энергетических проектов. О результатах встречи сообщило дипломатическое представительство Туркменистана в Бельгии.

Отмечается, что особое внимание участники диалога уделили подготовке к будущим министерским встречам и расширению формата саммитов «Европейский союз — Центральная Азия».

Европейская сторона подтвердила стратегическую значимость региона и выразила готовность поддерживать долгосрочный фокус на инвестиции в местную инфраструктуру. Дипломаты подчеркнули, что стабильный диалог между Брюсселем и государствами «пятерки» является залогом экономической устойчивости всего евразийского пространства.

В ходе дискуссии акцент сделан на практическую реализацию уже достигнутых договоренностей. Речь идет о создании надежных цепочек поставок и упрощении торговых процедур.

По итогам встречи представители Евросоюза заявили о намерении наращивать техническую и консультативную поддержку региона, способствуя интеграции Центральной Азии в глобальные производственные процессы.