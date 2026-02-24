10:55
Общество

ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны

Совет Европейского союза принял решение об ужесточении миграционных правил. Просителей убежища будут высылать в третьи страны, к которым они не имеют отношения. Также утвержден список «безопасных» государств.

Фото иллюстративное

Измненение правил позволит быстрее выдворять соискателей убежища в центры его предоставления в странах, к которым они не имеют никакого отношения. Решение вступит в силу 12 июня 2026 года в рамках общеевропейской реформы правил предоставления убежища.

Согласно новым правилам, государства Евросоюза смогут депортировать людей в третьи страны даже в том случае, если у соискателей убежища там нет никаких личных связей. Ранее для этого требовалось наличие «тесной связи» — например, родственников или истории длительного проживания. Теперь будет достаточно соглашения между государством — членом ЕС и соответствующей страной. Такая модель ранее опробована Великобританией и получила название «руандийской».

Утвержден общеевропейский список «безопасных» государств происхождения, которым будут руководствоваться все члены Евросоюза. В него вошли Марокко, Тунис, Египет, Косово, Колумбия, Индия и Бангладеш.

При этом автоматического отказа в убежище не предусмотрено: основания для его предоставления по-прежнему должны проверяться.

Страны-кандидаты на вступление в Европейский союз также будут считаться «безопасными» для своих граждан. В их числе, например, Сербия, Албания, Черногория и Турция. Из этого правила возможны исключения — в случае введения санкций ЕС или начала вооруженного конфликта в соответствующем государстве.
