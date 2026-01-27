ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева встретилась с послом Европейского союза в Кыргызстане Реми Дюфло. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Минпросвещения

По ее данным, в ходе встречи министр отметила, что в системе школьного образования страны проводится глубокая трансформационная работа, направленная на обновление содержания обучения, интеграцию в международное образовательное пространство и внедрение новых инициатив. Приняты образовательные стандарты и нормативные правовые акты, на следующем этапе особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций педагогов.

Реми Дюфло отметил, что переход к 12-летнему образованию является инвестицией в будущее детей. По его словам, наличие сопротивления реформам является нормальным процессом и свидетельствует о том, что изменения действительно происходят.

Посол также подчеркнул эффективность создания рабочих групп как оптимального формата взаимодействия и возможности программы Twinning, выразив готовность Евросоюза и далее оказывать поддержку образовательным реформам.

В ходе встречи стороны также обсудили процесс реализации проекта «Контракт на проведение реформы в секторе образования Кыргызской Республики».

По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для обсуждения и разработки учебно-методических пособий по иностранным языкам для учителей и учащихся. Стороны договорились продолжить диалог и рассмотреть новые предложения после завершения текущих проектов.