ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева встретилась с послом Европейского союза в Кыргызстане Реми Дюфло. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Реми Дюфло отметил, что переход к 12-летнему образованию является инвестицией в будущее детей. По его словам, наличие сопротивления реформам является нормальным процессом и свидетельствует о том, что изменения действительно происходят.
Посол также подчеркнул эффективность создания рабочих групп как оптимального формата взаимодействия и возможности программы Twinning, выразив готовность Евросоюза и далее оказывать поддержку образовательным реформам.
В ходе встречи стороны также обсудили процесс реализации проекта «Контракт на проведение реформы в секторе образования Кыргызской Республики».
По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для обсуждения и разработки учебно-методических пособий по иностранным языкам для учителей и учащихся. Стороны договорились продолжить диалог и рассмотреть новые предложения после завершения текущих проектов.