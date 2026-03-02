20:52
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Кабмин Кыргызстана опроверг сообщения о намерении подать в суд на ЕС

Кабинет министров Кыргызской Республики распространил официальное разъяснение в связи с публикацией Financial Times, в которой упоминалась возможность обращения Кыргызстана в суд против Европейского союза при введении санкций.

В кабмине подчеркнули, что такая трактовка не соответствует фактической позиции республики. 

кабмина
Фото кабмина
В интервью с первым заместителем председателя кабинета министров Данияром Амангельдиевым обсуждался исключительно гипотетический сценарий, связанный с возможным введением ограничительных мер.

Как отмечает кабмин, слова Данияра Амангельдиева интерпретировали некорректно и Кыргызская Республика не намерена и не готовится инициировать судебные процессы против Европейского союза.

Читайте по теме
Кыргызстан и ЕС разработают план по выводу банков республики из-под санкций

Кабмин подчеркивает, что позиция Кыргызстана остается последовательной: республика действует строго в рамках национального законодательства, своих международных обязательств и норм международного права. Вопросы экспортного контроля, соблюдения режимов ограничений и предотвращения нарушений решаются через координацию и диалог с международными партнерами, включая структуры ЕС.

Отмечается, что контакты между Кыргызстаном и Европейским союзом сосредоточены на прозрачности процедур, обмене информацией и укреплении регуляторных механизмов. Судебные или конфронтационные меры не рассматриваются как элемент официальной политики.

Кабинет министров подтвердил, что публикация Financial Times не отражает действительную позицию Бишкека: Кыргызская Республика не намерена и не готовится обращаться в суд против ЕС в связи с санкциями, связанными с Россией, и остается приверженной конструктивному взаимодействию с Европейским союзом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364214/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
Кыргызстан готов оспорить возможные санкции ЕС в суде — Financial Times
Кыргызстан и ЕС разработают план по выводу банков республики из-под санкций
Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Жээнбек Кулубаев обозначил позицию Кыргызстана по вопросу вторичных санкций ЕС
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов