Кабмин Кыргызстана опроверг сообщения о намерении подать в суд на ЕС

Кабинет министров Кыргызской Республики распространил официальное разъяснение в связи с публикацией Financial Times, в которой упоминалась возможность обращения Кыргызстана в суд против Европейского союза при введении санкций.

В кабмине подчеркнули, что такая трактовка не соответствует фактической позиции республики.

В интервью с первым заместителем председателя кабинета министров Данияром Амангельдиевым обсуждался исключительно гипотетический сценарий, связанный с возможным введением ограничительных мер.

Как отмечает кабмин, слова Данияра Амангельдиева интерпретировали некорректно и Кыргызская Республика не намерена и не готовится инициировать судебные процессы против Европейского союза.

Кабмин подчеркивает, что позиция Кыргызстана остается последовательной: республика действует строго в рамках национального законодательства, своих международных обязательств и норм международного права. Вопросы экспортного контроля, соблюдения режимов ограничений и предотвращения нарушений решаются через координацию и диалог с международными партнерами, включая структуры ЕС.

Отмечается, что контакты между Кыргызстаном и Европейским союзом сосредоточены на прозрачности процедур, обмене информацией и укреплении регуляторных механизмов. Судебные или конфронтационные меры не рассматриваются как элемент официальной политики.

Кабинет министров подтвердил, что публикация Financial Times не отражает действительную позицию Бишкека: Кыргызская Республика не намерена и не готовится обращаться в суд против ЕС в связи с санкциями, связанными с Россией, и остается приверженной конструктивному взаимодействию с Европейским союзом.