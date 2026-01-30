10:31
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество

ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов

Евросоюз включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

СМИ
Фото СМИ. ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов

По ее словам, такое решение ЕС мотивировал многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных акций в Иране.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз допустил стратегическую ошибку, приняв решение о включении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.

«В настоящее время несколько стран пытаются предотвратить полномасштабную войну в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа, напротив занята разжиганием огня. После того, как по настоянию США была предпринята попытка активировать snapback (механизм по восстановлению антииранских санкций Совета безопасности ООН), теперь она совершает еще одну серьезную стратегическую ошибку, объявляя наши национальные вооруженные силы якобы террористической организацией», — написал он в X.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал решение Евросоюза проявлением враждебности к иранскому народу и заявил, что последствия этого шага лягут на плечи европейских политиков.

Ранее в Иране прошли массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, они продолжались с конца декабря 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359861/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Подготовка к авиаударам? К берегам Ирана прибыла американская авианосная группа
ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ
Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана и Евросоюза
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле
МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран
Посол Ирана в Пакистане заявил, что Дональд Трамп обещал не атаковать его страну
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
10:26
Рейд в Бишкеке: изъяли тонну нелегального топлива и выписали штрафы Рейд в Бишкеке: изъяли тонну нелегального топлива и вып...
10:25
Цифровые сомы за галочку. Какая сумма мотивирует вас пойти на выборы? Опрос
10:23
Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом
10:20
Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя Нагима Жусубекова
10:15
Иск Кыргызстана в суд ЕАЭС прокомментировали в Госдуме