Евросоюз включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

Фото СМИ. ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов

По ее словам, такое решение ЕС мотивировал многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных акций в Иране.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз допустил стратегическую ошибку, приняв решение о включении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.

«В настоящее время несколько стран пытаются предотвратить полномасштабную войну в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа, напротив занята разжиганием огня. После того, как по настоянию США была предпринята попытка активировать snapback (механизм по восстановлению антииранских санкций Совета безопасности ООН), теперь она совершает еще одну серьезную стратегическую ошибку, объявляя наши национальные вооруженные силы якобы террористической организацией», — написал он в X.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал решение Евросоюза проявлением враждебности к иранскому народу и заявил, что последствия этого шага лягут на плечи европейских политиков.