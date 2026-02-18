Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента во главе с председателем делегации по связям со странами Центральной Азии Джузеппиной Принчи. Стороны обсудили дальнейшее развитие. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во встрече приняли участие депутаты Европейского парламента: Джузеппина Принчи (Италия), Свен Симон (Германия), Тьерри Мариани (Франция), Антонин Станек (Чехия), Кристиан Вигенин (Болгария), Томаш Фрелих (Германия), Кьяра Джемма (Италия), Юсси Сарамо (Финляндия).

Обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, включая укрепление межпарламентского взаимодействия, защиту прав человека и обеспечение свободы слова.

Глава государства отметил, что сотрудничество с Европейским союзом входит в число приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана, и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению отношений.

Садыр Жапаров высоко оценил проведение очередного заседания комитета межпарламентского сотрудничества между Жогорку Кенешем и Европейским парламентом как одного из ключевых и наиболее содержательных механизмов диалога.

«Мы придаем особое значение межпарламентскому взаимодействию, рассматривая его как эффективный канал прямого и открытого обмена мнениями по вопросам внутреннего развития, внешней политики и региональной повестки», — сказал президент.

Джузеппина Принчи поблагодарила Садыра Жапарова за гостеприимство и возможность обсудить актуальные вопросы.

Она констатировала поступательное развитие отношений между Европейским союзом и Кыргызстаном.

Депутаты Европарламента отметили достигнутый Кыргызстаном прогресс и позитивные изменения за последние годы, подчеркнув устойчивость социально-экономического развития и усилия по модернизации государственного управления.

Члены делегации также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога. Кроме того, была подчеркнута важность углубления связей в образовательной сфере, в частности через активизацию программ студенческих обменов и создание новых возможностей для профессионального роста молодежи.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества Кыргызстана и Евросоюза по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан всегда открыт для сотрудничества и рассматривает данную встречу как важный элемент укрепления устойчивого диалога с Евросоюзом.